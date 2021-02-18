Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Ведение третьей дозы вакцины от коронавирусной инфекции может потребоваться для получения полноценного иммунитета от этого заболевания. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 17 февраля в эфире телеканала CBS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По его словам, это будет необходимо для получения защиты от новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Миллиардер отметил, что третья вакцина должна быть модифицирована с учетом таких угроз.

Гейтс рассказал, что в настоящий момент американские фармкомпании изучают возможность создания обновленных вариантов прививок. Он также подчеркнул важность проведения массовой вакцинации в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Билл Гейтс заявил, что для формирования иммунитета к коронавирусу может потребоваться использование ни одной дозы вакцины, а нескольких. 22 января миллиардер сделал первую прививку от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса