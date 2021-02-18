Оренбург, , 07:38 — REGNUM В ряде городов на востоке Оренбургской области отменили занятия в школах. Причиной стала сильная метель.

Администрация Гая сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиям 18 февраля отменяются занятия в 1−9-х классах Нововоронежской и Новониколаевской школ. Во всех школах отменяется подвоз учащихся.

Управление образования администрации Новотроицка заявило, что в связи со шквальным ветром и осадками 18 февраля занятия в школах города для всех учащихся отменяются.

В связи с усилением ветра и снежными заносами управление образования администрации Орска рекомендует ограничить пребывание несовершеннолетних детей на улице без сопровождения взрослых. Родители самостоятельно принимают решение — вести ребёнка в школу или нет.

Напомним, на востоке Оренбуржья из-за ненастья закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал».

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