Пекин, , 07:30 — REGNUM Количество пассажирских поездок за первые шесть дней Китайского Нового года превысило 77,24 млн единиц, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

С 11 по 16 февраля в Китае было совершено 17,47 млн железнодорожных и 54,82 млн автомобильных поездок наряду с 2,42 млн поездок водным транспортом, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Сектор гражданской авиации обслужил 2,53 млн пассажирских поездок за аналогичный период. Поток автомобильного транспорта составил 176,65 млн транспортных средств.

Напомним, что недельные праздники по случаю Праздника весны или Китайского Нового года стартовали 11 февраля. При этом, пик праздничных перевозок, который в Китае называется «чуньюнь» длится все 40 дней. В этом году — с 28 января по 8 марта.