Оренбург, , 07:26 — REGNUM В Оренбургской области 18 февраля из-за неблагоприятных условий перекрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Оренбург — Орск — подъезд к пункту пропуска «Орск») с км 170 (село Краснощёково) по км 260 (н.п. Гай), сообщает ГУ МЧС по Оренбуржью.

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Движение на дороге остановлено в связи с сильным снегопадом, метелью и плохой видимостью. Мера действует с 04:00 по местному времени (02:00). Планируется, что ограничение снимут в 11:00. К этому времени ожидается улучшение погоды.

На участке трассы организованы пункты обогрева, работают пункты временного размещения граждан.

По данным гидрометцентра, 18 февраля в Оренбургской области в большинстве районов прогнозируется снег, в восточных районах пройдут сильные снегопады, в центральных и восточных районах — метель.

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