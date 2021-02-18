Красноярск, , 06:39 — REGNUM В 2021 году в Красноярске в строю «Бессмертного полка» может появиться «Медицинский батальон». Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в правительстве Красноярского края.

С портретами красноярских медиков, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдут в колонне студенты Красноярского государственного медуниверситета (КрасГМУ). К ним могут присоединиться родственники ветеранов-медиков.

По словам главврача краевого онкодиспансера Андрея Модестова, медработники во время Великой Отечественной войны совершили настоящий подвиг:

«Под огнём они выносили с поля раненых, лечили и возвращали их в строй».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтёров за помощь в организации празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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