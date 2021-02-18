Москва, , 06:31 — REGNUM Увеличение государственного финансирования в сфере здравоохранения одобряют 65% граждан России, следует из результатов опроса «Социальное самочувствие россиян», проведённого Высшей школы экономики.

В материалах университета говорится, что жители России хотели бы увеличения госрасходов на развитие больниц, поликлиник и повышение зарплат медицинскому персоналу.

45% респондентов отметили, что ожидают увеличения расходов на профилактику заболеваний, а среди жителей Москвы этот показатель составил 53%. Также исследователи зафиксировали рост доли граждан (с 30% в 2018 году до 44% в 2020-м), которые заинтересованы в улучшении лекарственного обеспечения в больницах.

«На первом месте, как и раньше, более добросовестное отношение медицинского персонала к своим обязанностям (46% респондентов)», — говорится в отчёте.

Социологический опрос проводился в конце 2020 года. В нём приняли участие 6 тысяч респондентов в 173 населенных пунктах в 59 субъектах России.

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