Новосибирск, , 06:28 — REGNUM В Новосибирской области в январе 2021 года цены производителей сельскохозяйственной продукции по сравнению с декабрем 2020 года снизились на 0, 4%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«В том числе на продукцию растениеводства — на 1,2%, на продукцию животноводства — на 0,1%», — уточнил региональный орган статистики.

Так, среди продукции растениеводства выросли цены на капусту — на 6,7%, гречиху - на 4,1%. В то же время подешевели томаты — на 5,5% и огурцы - на 4,3%.

Среди продукции животноводства подорожали молоко сырое крупного рогатого скота — на 0,6%, яйца куриные - на 0,3%. Снизились цены на птицу живую — на 1,5% и крупный рогатый скот — на 1,4%.