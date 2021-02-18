Ульяновск, , 06:24 — REGNUM В Ульяновской области депутаты Законодательного собрания поддержали учреждение новой праздничной даты — Дня социального сотрудничества в сфере труда. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

За учреждение нового праздника, который предложила отмечать Федерация профсоюзов Ульяновской области, проголосовало большинство парламентариев. День социального сотрудничества в сфере труда будут праздновать 7 декабря, приурочив к нему подведение итогов и награждение передовиков производств.

На уровне региона в этот день планируется проведение заключительного заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее представители профсоюзов отмечали, что принятие решения в организации или на предприятии требует проведения собрания работников, но в Трудовом кодексе России отсутствуют регулирующие данное право нормативно-правовые акты. По мнению инициаторов, это позволит компенсировать «указанный пробел в социальном сотрудничестве».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области для аграриев учредили премию имени в честь руководителя совхоза имени Крупской Мелекесского района, Героя Социалистического труда Михаила Костина. Лучшие аграрии будут получать по 50 тыс. рублей. Всего предусмотрено семь номинаций.

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