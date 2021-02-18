Улан-Удэ, , 06:13 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 32 705. Об этом утром 18 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 17 281 случай заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 697 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 738 больных. На амбулаторном лечении находятся 982 человека, наблюдается 133 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 30 288 (+164) человек.

В реанимации остаётся 81 пациент в тяжёлом состоянии (58 — старше 65 лет). В том числе 31 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (24 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 57,3% — из 1288 перепрофилированных коек занято 738.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё два человека