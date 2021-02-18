Якутск, , 05:34 — REGNUM В Якутии стартовали продажи субсидируемых авиабилетов в Москву из трёх аэропортов республики для дальневосточников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Так, авиакомпания «АЛРОСА» с 15 февраля открыла продажу для всех категорий авиабилетов на рейсы «Мирный — Москва — Мирный», «Полярный — Москва — Полярный». Стоимость перелёта в одну сторону — 8700 рублей.

Авиакомпания «Якутия» с 18 февраля начала продавать авиабилеты по маршруту «Нерюнгри — Москва — Нерюнгри» по цене 9700 рублей в один конец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии активно обсуждают ситуацию с субсидированными авиабилетами — республика не попала в регионы Дальнего Востока, которые получили субсидии для перелётов в центральные города страны.