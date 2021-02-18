Село Чурапча, Якутия, , 05:30 — REGNUM В селе Туора-Кюель Чурапчинского района Якутии началось строительство школы-сада в общей сложности на 130 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В новом двухэтажном здании оборудуют учебные классы, спортивный и актовый залы, лингафонный кабинет, столовую, библиотеку, душевые кабинеты, мастерскую по дереву, кабинеты домоводства и врача, процедурную, в детском саду — группы, методический кабинет, зал для музыкальных и гимнастических занятий, буфет. Школа-сад рассчитана на 90 учеников и 40 дошкольников.

Строительство ведётся в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» республиканской госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020−2025 годы». Финансирование составило более 328 млн рублей, из федерального бюджета выделено 299,8 млн рублей, из регионального — 17,1 млн рублей. Также есть доля финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников. Завершение и ввод в эксплуатацию школы-сада планируется в 2022 году.

Всего в этом году в Якутии планируется начать строительство 18 объектов: девять жилых домов, восемь промышленных зданий и одно соцучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Юго-Восточном административном округе Москвы построят школу.