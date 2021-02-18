Мехико, , 04:52 — REGNUM Общее количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 В Мексике увеличилось до 2 208 668, включая новых носителей — 9442. Об этом сообщил заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель 17 февраля на своей странице в Twitter.

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При этом подтвержден 1 571 071 факт выздоровления от коронавирусной инфекции. Также за сутки в Мексике скончался 1075 пациент с COVID-19. С начала пандемии от осложнений при этом заболевании в стране умер 177 061 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля газета El País распространила информацию о том, что COVID-19 является основной причиной материнской смертности в Мексике. Так, всего с начала наблюдений в стране по этой причине скончалась 281 роженица.

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