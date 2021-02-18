Якутск, 18 февраля 2021, 05:09 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 17 февраля торжественно вручил сотрудникам ДПС ГИБДД ключи от специальных патрульных автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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«Очень многое зависит от вас, сотрудников ГИБДД, от материально-технического оснащения. Новая техника, которая поступит в наши районы, послужит улучшению состояния дел на дорогах, позволит спасти жизнь и здоровье пассажиров и водителей», — сказал Николаев.
Подразделения ГИБДД республики получили 30 новых автомашин «УАЗ-Патриот». Автомобили оснащены дополнительными аккумуляторами, что немаловажно в суровых климатических условиях Якутии.
В прошлом году в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» республика получила 129 новых автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, торжественное вручение ключей от новых автомобилей для сотрудников ГИБДД прошло 15 декабря в Брянске.