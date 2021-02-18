Москва, , 04:31 — REGNUM Высшие учебные заведения в России самостоятельно определят формат проведения выпускных экзаменов в 2021 году, сообщили 18 февраля в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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«Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ», — отметили в ведомстве.

Минобрнауки напомнило, что в распоряжении вузов имеются технологии электронного обучения, дистанционного образования при приведении госиспытаний выпускников.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подписал приказ, в соответствии с которым российским студентам позволили вернутся к очному формату обучения с 8 февраля.

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