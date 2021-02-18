Бразилиа, , 04:22 — REGNUM Не менее 56,7 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено за сутки в Бразилии и их общее количество с начала пандемии в стране достигло 9 978 747. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в Бразилии зафиксировали 1150 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в стране из-за этого заболевания скончались 242 090 человек. Еще 8 950 450 пациентов выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в ряде бразильских штатов приостановили вакцинацию против коронавирусной инфекции из-за нехватки препаратов.

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