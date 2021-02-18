Сеул, , 04:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 621 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 590 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что второй день подряд в Южной Корее выявляют более 600 инфицированных. При этом 39 дней до этого в республике выявляли не более 500 зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 85 567. Также за минувшие сутки в стране скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1544 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн выразил обеспокоенность ростом заболеваемости COVID-19 в стране. По его словам, в республике неоднократно фиксировались нарушения санитарных ограничений, введенных для борьбы с пандемией.