Таллин, , 03:32 — REGNUM Первый для страны случай инфицирования южноафриканским вариантом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в Эстонии. Об этом заявила пресс-секретарь департамента здоровья республики Мерелин Верник, 17 февраля сообщает газета Postimees.

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Также на эстонской территории зафиксировали 45 фактов заражения британским штаммом вируса. Все носители отправлены на карантин. Медики следят за состоянием здоровья этих пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля стало известно, что в Литве обнаружен первый для страны случай заражения британской разновидностью SARS-CoV-2.

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