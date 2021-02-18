Красноярск, , 03:28 — REGNUM В четверг, 18 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, гололедица, температура воздуха −13… −11 °C, к вечеру похолодание до −18… −16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:50 на Театральной площади было — 10 °C.

Ночью с 18 на 19 февраля ожидается до −23… −20 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость северного ветра 2−7 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В пятницу, 19 февраля, в Красноярске до −15… −12 °C днём и −18… −14 °C ночью, облачно, снег.

В субботу, 20 февраля, в Красноярске ожидается до −15… −13 °C днём. Ночью — до −25… −20 °C. Небольшой кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 февраля в южных районах Красноярского края местами сильный снег. На дорогах в центральных и южных районах края гололедица.