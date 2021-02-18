Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ откроется выставка «Первые в мире». Об этом 18 февраля сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, экспозиция, подготовленная в рамках года космоса, откроется 19 февраля.

«Это первое крупное событие года космоса на ВДНХ — большой программы в честь знаковых достижений советской космонавтики. На выставке будет представлено около 100 плакатов 1950—1960-х годов, объединенных космической тематикой. Их авторы — известные художники того времени: Ираклий Тоидзе, Валентин Викторов и другие», — приводит слова вице-мэра официальный сайт правительства Москвы.

Она отметила, что советская программа покорения космоса является гордостью страны, и поэтому нашла отражение в литературе, живописи и кино, а плакаты о достижениях в этой сфере можно было встретить в любом советском городе.