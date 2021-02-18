Пекин, , 01:54 — REGNUM Пекинский район Яньцин, который является одним из трех соревновательных зон зимней Олимпиады 2022 года, провел масштабные учения по обеспечению безопасности и бесперебойности работы систем транспорта во время игр, сообщает агентство Синьхуа.

Учения затронули восемь аспектов, включая профилактику и сдерживание эпидемии, систему транспорта на спортивных площадках, перемещение и эвакуация, реагирование на риски и скорость работы систем безопасности.

В рамках указанных испытаний власти города подготовили множество различных сценариев и сымитировали различные ситуации, которые могли бы случиться во время проведения игр, включая ДТП, после которых требуется стремительная доставка пассажиров к пункту назначения вовремя, а также сдерживание эпидемии.

«Мы хотим проверить качество и эффективность транспортного обслуживания в зоне соревнований при помощи этих учений, дабы более точно себе представлять наши возможности и обеспечить подготовку персонала наилучшим образом для последующей оценки результатов и внесения корректив в преддверии игр», — заявил представитель правительства района Яньцин.

В зоне соревнований Яньцина, расположенного на севере Пекина, пройдут соревнования по горным лыжам, бобслею и санному спорту в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.