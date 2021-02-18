Пекин, 18 февраля 2021, 01:54 — REGNUM Пекинский район Яньцин, который является одним из трех соревновательных зон зимней Олимпиады 2022 года, провел масштабные учения по обеспечению безопасности и бесперебойности работы систем транспорта во время игр, сообщает агентство Синьхуа.
Учения затронули восемь аспектов, включая профилактику и сдерживание эпидемии, систему транспорта на спортивных площадках, перемещение и эвакуация, реагирование на риски и скорость работы систем безопасности.
В рамках указанных испытаний власти города подготовили множество различных сценариев и сымитировали различные ситуации, которые могли бы случиться во время проведения игр, включая ДТП, после которых требуется стремительная доставка пассажиров к пункту назначения вовремя, а также сдерживание эпидемии.
В зоне соревнований Яньцина, расположенного на севере Пекина, пройдут соревнования по горным лыжам, бобслею и санному спорту в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.