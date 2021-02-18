Могадишо, , 01:09 — REGNUM Правительство Сомали ужесточило ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба сомалийского минздрава.

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В частности, в Сомали введет запрет на проведение публичных собраний. Также жителей страны перевели на удаленную работу, кроме сотрудников важных для жизнеобеспечения служб. В минздраве Сомали подчеркнули, что ужесточение мер связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его данным, за последние 48 часов в стране скончались 15 пациентов с COVID-19, еще 50 человек госпитализировали.

Также глава сомалийского минздрава подтвердил наличие в республике новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим всех жителей призывают ответственно относиться к санитарным требованиям и не допускать распространения инфекции.