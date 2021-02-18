Хельсинки, , 00:54 — REGNUM Случай заражения новой для Финляндии разновидностью коронавируса SARS-CoV-2 на юге страны изучают специалисты лаборатории Vita Laboratoriot. Об этом 17 февраля передает телеканал Yle.

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Этому штамму присвоили код Fin-796H. Сотрудники лаборатории пытаются выяснить степень заразности выявленной формы вируса, а также ее сопротивляемость к вакцинам и масштабы возможного распространения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Еврокомиссия приняла план действий по защите ЕС от новых вариантов коронавируса.

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