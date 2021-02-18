Эль-Кувейт, , 00:54 — REGNUM В Кувейте общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 180 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Очередь в хлебную пекарню в Кувейте © ИА Красная Весна

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В частности, за 17 февраля на территории эмирата выявили 1017 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Кувейте подтвердили 180 505 случаев заражения новым коронавирусом. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пятеро пациентов с COVID-19. Общее число умерших в Кувейте от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 1019 человек.

Ранее глава кувейтского минздрава заявил о необходимости принять дополнительные меры для сдерживания пандемии COVID-19. Напомним, с 7 февраля в Кувейт запрещен въезд для иностранцев. Запрет будет действовать две недели.