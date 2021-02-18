Загреб, , 03:28 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6686 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 18 человек скончался. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 17 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

К аппаратам-ИВЛ подключено 82 пациента. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2219.

В Хорватии 238 501 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5375.

Напомним, что раннее 16 февраля в Хорватии было подтверждено 274 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 18 смертельных случаев.