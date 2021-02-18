Подгорица, , 02:26 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1628 проведённых ПЦР-тестов, выявили 404 новых случая коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Из больницы выписались 506 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 17 февраля.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 6 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 77 лет, а самому младшему 53 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 70 174, а количество скончавшихся составляет 916 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 16 февраля в Черногории было подтверждено 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 11 смертельных случаев.