Белград, , 02:26 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 063 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2467 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 142 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 17 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 426 487, а количество смертельных случаев выросло до 4277.

В Сербии началась вакцинация медицинских работников из боснийского энтитета Республики Сербской — в Лознице, Сремской Митровице и в Шапце.

Сербия, по последним данным правительства, является седьмой в мире по количеству привитых от коронавируса на миллион жителей. Если рассматривать данные по Европе, то Сербия занимает второе место по количеству вакцинированных на миллион жителей.