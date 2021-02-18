Сараево, , 00:40 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24часа, в соответствии с результатами 2573 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 362 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 17 февраля.

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Заражение было подтверждено у 250 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 112 жителей Республики Сербской. В округе Брчко не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 12 781 случаев заражения коронавирусом и 4949 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 16 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 274 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 19 смертельных случаев.