Анкара, , 00:39 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 117 121 проведённого ПЦР-теста, выявили 7325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 86 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 17 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 609 359, смертельных случаев — до 27 738.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции заявил: «Март станет месяцем, когда мы проведём вакцинацию среди большинства населения. Далее мы начнём процесс постепенного смягчения, разделив наши провинции на 4 группы, в соответствии с критериями, установленными нашим министерством здравоохранения.»