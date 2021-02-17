Афины , , 23:56 — REGNUM В Греции за сутки выявили 755 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 17 февраля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Подтвержденные случаи инфицирования в стране с начала пандемии составили в общей сложности 174 659. Всего из отделений интенсивной терапии были выписаны 1246 пациентов.

За сутки в стране 29 человек умерли от COVID-19, в то время как скончавшихся с начала пандемии в Греции — 6194, причем 51,8% погибших — мужчины. Из них 95,6% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

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