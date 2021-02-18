Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Министерство юстиции США обвинило троих северокорейских программистов в краже на сумму более $1,3 млрд, пишет 17 февраля Reuters.

Днем 17 февраля представители минюста США сообщили, что атака северокорейских хакеров затронула несколько американских банков и даже голливудскую компанию.

Считается, что в атаке виноваты Джон Чак Хек, Ким Ир и Пак Чин Хек, которые работали для службы военной разведки Северной Кореи. В обвинительном заключении сообщается, что хакеры украли криптоволюту и денежные средства на сумму $1,3 млрд.

В минюсте США также уверены, что обвиняемые причастны и к другим преступлениям. Им приписывают атаку на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment в ноябре 2014 года, создание программы-вымогателя WannaCry 2.0, которая в 2017 году ударила по национальной службе здравоохранения Великобритании, и взлом банков в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке и Мексике.

Более того, сообщается, что трое хакеров работают не только на правительство Северной Кореи, но также время от времени на Китай и Россию.