Тегеран, , 09:14 — REGNUM 17 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 67 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 184. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что с учётом 67 новых жертв их общее число по стране возросло до 59 184.

«За последние 24 часа было обнаружено около 8042 новых случаев заражения COVID-19, при этом 744 человека госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари также заявила, что 1 317 612 из общего числа 1 542 076 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3684 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она заключила, что на данный момент в Иране было проведено 10 218 318 тестирований на выявление опасного вируса.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 109 миллионов человек по всему миру, из них погибло свыше 2 400 000 человек.