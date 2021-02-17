Курган, , 22:43 — REGNUM В Кургане в 2021 году появится приют для бездомных животных. Он будет построен на средства областного бюджета, сообщила начальник Управления ветеринарии Курганской области Татьяна Сандакова.

Чиновница отметила, что ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провёл опрос среди подписчиков в своём аккаунте в Instagram о необходимости такого приюта. Идею поддержали 99% участников голосования.

Кроме того, в Кургане и Шадринске создадут новые специализированные площадки для выгула собак с тренажёрами для животных, отметила Татьяна Сандакова.