Подгорица, 17 февраля 2021, 22:16 — REGNUM В конце февраля в Черногории может начаться кампания по вакцинации, сообщил пресс-секретарь минздрава страны Борко Баич.
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«Уже на следующей неделе можно ожидать начала вакцинации», — сообщил он.
Напомним, что 17 февраля вечером в Подгорицу прибыл самолет правительства Сербии, премьер-министр Сербии Ана Брнабич привезла в Черногорию 2 тысячи доз вакцины Sputnik V. Ожидается, что еще 2 тысячи доз прибудут в Черногорию в ближайшее время.
Баич сказал, что национальная стратегия вакцинации готова, уязвимые группы четко определены и около 800 врачей прошли обучение.