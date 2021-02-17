Подгорица, , 22:08 — REGNUM Самолет правительства Сербии с 2000 доз вакцины Sputnik V приземлился в Подгорице вечером 17 февраля. Это первые дозы вакцины против коронавируса, которые поступили в страны.

Делегация правительства Черногории во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем приветствовала премьер-министра Сербии Ану Брнабич в аэропорту.

Пожерствование Сербии прибыло в Черногорию с одобрения официальной Москвы. Еще 2000 доз вакцины Sputnik V поступят в Черногорию в ближайшие дни, сообщило ранее министерство здравоохранения. Ранее объявлено, что вакцинация должна начаться на следующей неделе.

В аэропорту премьер-министр Здравко Кривокапич сказал, что вакцины — это самый ценный подарок, который Черногория может сейчас получить.