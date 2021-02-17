Париж, , 22:14 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 83 122 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 310 пациентов. Об этом во вторник, 17 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 25 018 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,514 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля по итогам заседания Совета безопасности Франции члены правительства страны приняли решение не ужесточать антикоронавирусные меры до конца зимних каникул в школах, чтобы дать населению «продохнуть».

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