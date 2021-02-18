Нью-Йорк, США, , 09:21 — REGNUM Америка потеряла одного из известнейших радиоведущих. Раш Лимбо скончался на 71-м году жизни, пишет 17 февраля Politico.

О смерти ведущего сообщила его жена, Кэтрин Лимбо, в начале прямого эфира его собственного шоу. Причиной смерти был назван рак легких.

Консервативный политический обозреватель Лимбо за последние три десятилетия, что называется, сам сделал из себя влиятельную политическую фигуру благодаря эфирам на радио.

Карьера Лимбо началась в 1970-х на маленьком Питтсбургском радио WIXZ. Ведущий смог достичь невероятных успехов, и аудитория одного из его шоу оценивалась в 13 млн человек, а программы становились самыми популярными радиопрограммами в США.

Cам Лимбо называл себя «доктором демократии», не поддерживал экс-президента США Барака Обаму, а в ходе выборов 2016 года проголосовал за кандидатуру Дональда Трампа.