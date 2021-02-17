Санкт-Петербург, , 21:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге благодаря бдительности граждан и оперативности полиции найдены две девочки, в возрасте 8 и 9 лет, которые днем 17 февраля исчезли, выйдя на прогулку.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

Девочки находились в доме 25 по Красносельскому шоссе, где живет одна из них, после чего пошли погулять и после этого на связь не выходили. Правоохранители попросили жителей оказать помощь в поиске несовершеннолетних. И это помогло.

Мужчина обратил внимание на двух девочек, которые находились в торговом центре на ул. Полковой 1/25 без сопровождения взрослых, о чем сообщил в полицию.

«Прибывшие сотрудники полиции доставили девочек в территориальных отдел полиции, откуда в ближайшее время они будут переданы родителям. Противоправных действий в отношении школьниц совершено не было», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.