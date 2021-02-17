Ватикан, , 21:31 — REGNUM Все санитарные ограничения, действовавшие в католических храмах в Великий пост и Пасхальное время в 2020 году, будут действовать в эти литургические периоды и в 2021 году, сообщают аккредитованные в Ватикане СМИ в среду, 17 февраля.

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Эпидемия не закончилась, ограничительные меры также необходимо продолжать соблюдать, отметили ватиканские собеседники информагентств.

По данным на 17 февраля, в Италии умерли 94 540 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 369 (днем ранее — на 336). Число подтвержденных носителей выросло на 12 074 (днем ранее — на 10 386). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 751 657 — 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 388 864 человек — на 4822 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 298 844 человека (за день этот показатель вырос на 4849), что составляет 2,16% населения Италии. В последние дни этот показатель почти не увеличивается. В ряде регионов Италии местные СМИ сообщают о проблемах с организацией вакцинации.