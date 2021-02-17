Архангельск, , 21:27 — REGNUM В Архангельской области выявлено 836 несанкционированных свалок. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, большая часть из них расположена в лесном фонде.

По данным правительства, в области официально действуют 20 полигонов накопления ТКО. При этом лишь небольшая часть из них соответствует требованиям, которые предъявляются к такого рода объектам, большинство из полигонов были введены в эксплуатацию в 70−80-х годах прошлого века.

Полигон Архангельска заполнен на 85%. По оценке специалистов, в лучшем случае полигона хватит на три года. Сложная ситуация и в Северодвинске — действующая площадка для размещения ТКО скоро выйдет за отведенную территорию.

По словам заместителя председателя областного правительства Евгения Автушенко, проблема касается не только Архангельской агломерации, и решать ее областные власти намерены в том числе во взаимодействии с общественными организациями.

«Необходимо вводить в эксплуатацию новые объекты по обращению с отходами, позволяющие осуществлять комплекс работ с применением современных технологий сортировки и утилизации», — сказал заместитель председателя областного правительства Евгений Автушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Архангельской области решило полностью отказаться от мусоросжигания.