Владимир Станулевич, 17 февраля 2021, 22:37 — REGNUM «Ремонт автотрассы Коноша — Вельск это расширение дороги к творчеству Иосифа Бродского». Так считает близкий друг поэта, российский искусствовед и архитектор, лауреат премии фонда имени академика Д. С. Лихачёва «За сохранение культурного наследия России» Михаил Мильчик.

Михаил Исаевич Мильчик, искусствовед, друг Иосифа Бродского
Михаил Исаевич Мильчик, искусствовед, друг Иосифа Бродского
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Михаил Исаевич изъездил Архангельскую область вдоль и поперёк, написал о памятниках ее истории и культуры много книг и научных статей, и знает ее «от земли». Без него появление первого в мире музея Иосифа Бродского в коношской деревне Норинская вряд ли стало бы возможным. О Норинской и Бродском он написал книгу «Иосиф Бродский в ссылке. Норинская и Коноша Архангельской области».

Михаил Исаевич ответил на пару вопросов ИА REGNUM:

Владимир Станулевич: Как архангельские дороги?

Михаил Мильчик: Я активно путешествовал по Архангельской области, начиная с 1960-х годов, и не могу не заметить, насколько существенно изменились здесь дороги. Они были отвратительными, «всё гати да буераки», как писал в одном из своих стихотворений сам Иосиф Александрович. Помню, раньше, для того чтобы просто добраться из Няндомы в Каргополь, нужно было около четырёх часов трястись на автобусе. Сегодня изменения налицо, сделано очень многое. И речь не только о московской трассе, но и региональной дорожной сети, — рассказывает Михаил Мильчик. — После окончания ремонта автодорога Коноша — Вельск будет ещё более востребованной, и не только потому, что связывает два райцентра. Это направление имеет большую экономическую и культурную значимость для всего региона.

Музей Бродского в Норинской ныне относится к Вельскому краеведческому музею, поэтому поток посетителей оттуда растёт. Уверен, что когда закончится история с пандемией, экскурсии в музей Бродского возобновятся с новой силой. А окончание ремонта автодороги Коноша — Вельск сделает Норинскую доступной для всех, приезжающих в Архангельскую область не только по железной дороге, но и автомобильным транспортом, по федеральной автотрассе.

Владимир Станулевич: Каким Вы видите будущее Норинской? Сейчас она без жителей, с закрытыми избами и музеем, работающим «по заявкам».

Михаил Мильчик: Надо сохранить исторический облик деревни, избы времен Бродского. Пару домов после поворота за музеем, еще две-три дальше по дороге на Коношу. Если их не признать памятниками истории и культуры, через пару лет там останется одна-единственная изба. Надо договариваться с владельцами домов.

Владимир Станулевич: Но после постановки избы на учет как памятника люди намучаются даже с ремонтом крыльца! Ничего без разрешения нельзя будет сделать.

Михаил Мильчик: Да, есть такая проблема. Надо помогать владельцам изб поддерживать состояние дома-памятника.

Владимир Станулевич: Но механизма выделения на это денег нет в Архангельской области…

Михаил Мильчик: И в других регионах тоже нет…

Дом-музей Иосифа Бродского в деревне Норинской, Архангельской области
Дом-музей Иосифа Бродского в деревне Норинской, Архангельской области
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Надо оживлять деревню, и хорошая дорога должна привести энтузиастов Иосифа Бродского, чтобы купили дома, поселились в Норинской. Состоятельных людей — почитателей таланта поэта немало. Перенесли бы из соседних деревень избы, привели их в порядок…

Михаил Мильчик: Я против нового строительства в Норинской. Перенести старые дома — да, возможно. Состоятельные почитатели есть, с одним их них, Максимом Борисовичем Левченко, мы уже сделали хорошее дело. Он строит в Санкт-Петербурге торговые центры, и купил в доме на углу улиц Короленко и Пестеля, где проживал Бродский, квартиру. Она примыкает к комнате Иосифа Александровича, мы уже открыли двери и делаем экспозицию. Наверное, такие люди проявят интерес и к Норинской, поселятся сами или поселят кого-то, кто вдохнет жизнь в эти дома. Ремонт дороги, хорошее продолжение истории с музеем, но ее надо продолжить…

Михаил Исаевич имеет в виду, начало в феврале 2021 года ремонта автомобильной дороги Коноша — Вельск. Участок дороги протяжённостью почти 15 километров будет обновлён «Архангельскавтодром» благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На самом плохом участке от Норинской до Коноши с марта 2021 года также развернутся работы по ремонту. Полностью дорогу планируется отремонтировать к 2024 году.