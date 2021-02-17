17 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 22:37 — REGNUM «Ремонт автотрассы Коноша — Вельск это расширение дороги к творчеству Иосифа Бродского». Так считает близкий друг поэта, российский искусствовед и архитектор, лауреат премии фонда имени академика Д. С. Лихачёва «За сохранение культурного наследия России» Михаил Мильчик.

Михаил Исаевич Мильчик, искусствовед, друг Иосифа Бродского Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Михаил Исаевич изъездил Архангельскую область вдоль и поперёк, написал о памятниках ее истории и культуры много книг и научных статей, и знает ее «от земли». Без него появление первого в мире музея Иосифа Бродского в коношской деревне Норинская вряд ли стало бы возможным. О Норинской и Бродском он написал книгу «Иосиф Бродский в ссылке. Норинская и Коноша Архангельской области».

Михаил Исаевич ответил на пару вопросов ИА REGNUM:

Владимир Станулевич: Как архангельские дороги?

Михаил Мильчик: Я активно путешествовал по Архангельской области, начиная с 1960-х годов, и не могу не заметить, насколько существенно изменились здесь дороги. Они были отвратительными, «всё гати да буераки», как писал в одном из своих стихотворений сам Иосиф Александрович. Помню, раньше, для того чтобы просто добраться из Няндомы в Каргополь, нужно было около четырёх часов трястись на автобусе. Сегодня изменения налицо, сделано очень многое. И речь не только о московской трассе, но и региональной дорожной сети, — рассказывает Михаил Мильчик. — После окончания ремонта автодорога Коноша — Вельск будет ещё более востребованной, и не только потому, что связывает два райцентра. Это направление имеет большую экономическую и культурную значимость для всего региона.

Музей Бродского в Норинской ныне относится к Вельскому краеведческому музею, поэтому поток посетителей оттуда растёт. Уверен, что когда закончится история с пандемией, экскурсии в музей Бродского возобновятся с новой силой. А окончание ремонта автодороги Коноша — Вельск сделает Норинскую доступной для всех, приезжающих в Архангельскую область не только по железной дороге, но и автомобильным транспортом, по федеральной автотрассе.

Владимир Станулевич: Каким Вы видите будущее Норинской? Сейчас она без жителей, с закрытыми избами и музеем, работающим «по заявкам».

Михаил Мильчик: Надо сохранить исторический облик деревни, избы времен Бродского. Пару домов после поворота за музеем, еще две-три дальше по дороге на Коношу. Если их не признать памятниками истории и культуры, через пару лет там останется одна-единственная изба. Надо договариваться с владельцами домов.

Владимир Станулевич: Но после постановки избы на учет как памятника люди намучаются даже с ремонтом крыльца! Ничего без разрешения нельзя будет сделать.

Михаил Мильчик: Да, есть такая проблема. Надо помогать владельцам изб поддерживать состояние дома-памятника.

Владимир Станулевич: Но механизма выделения на это денег нет в Архангельской области…

Михаил Мильчик: И в других регионах тоже нет…

Дом-музей Иосифа Бродского в деревне Норинской, Архангельской области Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Надо оживлять деревню, и хорошая дорога должна привести энтузиастов Иосифа Бродского, чтобы купили дома, поселились в Норинской. Состоятельных людей — почитателей таланта поэта немало. Перенесли бы из соседних деревень избы, привели их в порядок…

Михаил Мильчик: Я против нового строительства в Норинской. Перенести старые дома — да, возможно. Состоятельные почитатели есть, с одним их них, Максимом Борисовичем Левченко, мы уже сделали хорошее дело. Он строит в Санкт-Петербурге торговые центры, и купил в доме на углу улиц Короленко и Пестеля, где проживал Бродский, квартиру. Она примыкает к комнате Иосифа Александровича, мы уже открыли двери и делаем экспозицию. Наверное, такие люди проявят интерес и к Норинской, поселятся сами или поселят кого-то, кто вдохнет жизнь в эти дома. Ремонт дороги, хорошее продолжение истории с музеем, но ее надо продолжить…

Михаил Исаевич имеет в виду, начало в феврале 2021 года ремонта автомобильной дороги Коноша — Вельск. Участок дороги протяжённостью почти 15 километров будет обновлён «Архангельскавтодром» благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На самом плохом участке от Норинской до Коноши с марта 2021 года также развернутся работы по ремонту. Полностью дорогу планируется отремонтировать к 2024 году.