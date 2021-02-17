Москва, 17 февраля 2021, 20:14 — REGNUM В Вооружённых силах России уже более 30 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из опубликованного 17 февраля информационного бюллетеня Министерства обороны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровел 91 военнослужащий. Общая численность выздоровевших увеличилась до 30 023 человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 1597 военнослужащих с положительными результатами тестирования.
Из них 798 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, 19 военнослужащих содержатся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, три человека помещены в изоляторы по месту прохождения службы, ещё 777 военнослужащих изолированы на дому.
В Минобороны отметили, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Трое из них в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии, ещё десять — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.
Сведений о суточном приросте инфицированных в Вооружённых силах, а также о возможных случаях летального исхода среди заболевших военнослужащих Минобороны в своих информационных бюллетенях не раскрывает.