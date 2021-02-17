Лондон, , 19:57 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 12 718 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 738 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 17 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним официальным данным, всего на территории страны выявлено уже 4 071 185 инфицированных коронавирусом, подтверждёно уже 118 933 случая летального исхода.

Днём ранее британское правительство сообщало о 10 625 новых случаях заражения и 799 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Российские власти накануне принял решение о продлении запрета на авиасообщение с Великобританией ещё на один месяц — до 16 марта 2021 года.