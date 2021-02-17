Бишкек, , 19:42 — REGNUM Всемирный банк выделил Киргизии 78 млн cомов (67,8 млн рублей) в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19», передает «24.kg».

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Эти деньги должны быть направлены на проведение ремонта в инфекционных отделениях семи больниц и в отделениях Нацгоспиталя и Наццентра охраны материнства и детства, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом.

Распределением средств, предоставленных международным финансовым донором, займется фонд обязательного медстрахования Киргизии.

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