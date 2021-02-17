Архангельск, , 19:26 — REGNUM От перспективы внедрения сертификатов на продовольствие избавит интенсивное развитие российской промышленности. Об этом кореспонденту ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев (КПРФ).

Гипермаркет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В позднем СССР искусственно был создан дефицит продуктов первой необходимости, чтобы наглядно продемонстрировать недостатки плановой экономики. На контрасте с западным изобилием сторонники реформ убеждали советских граждан, что при «правильном» капитализме дефицита никогда не будет, всего и всегда будет вдоволь. Они же обещали навсегда оставить в «тоталитарном совке» страшные для среднего и старшего поколения россиян слова: «талоны», «очередь», «дефицит». Но в 21-м веке национальный лидер, поднявший «страну с колен», согласился с предложением подумать о введении продуктовых талонов и обеспечения питания для малоимущих россиян», — заявил Таскаев.

Спустя четверть века после рыночных реформ, по его словам, страна столкнулась с тем, что не может сама себя накормить.

«Заработанные малоимущими гражданами свободной страны деньги уйдут на дырявое ЖКХ и оплату квартир, а питаться придется тем, на что хватит в ретейле номинала новых талонов, согласованного, скорей всего, в размере недостающей до МРОТа разницы. Альтернатива недостижима без интенсивного развития российской промышленности на базе российских производителей. Это не только даст рабочие места, но и повысит уровень доступности самих товаров — не будет диктата цен со стороны транснациональных корпораций», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин сегодня, 17 февраля, заявил, что введение продовольственных сертификатов для малоимущих в России может иметь смысл.