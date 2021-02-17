Москва, , 19:25 — REGNUM Новым прокурором Пермского края стал Павел Бухтояров. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Работать в новой должности назначенец будет пять лет. От прежней должности он освобождён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бухтояров возглавлял прокуратуру Кемеровской области. А осенью 2020 года такое же место освободилось в Прикамье. Занимавший его Андрей Юмшанов ушёл на пенсию.

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