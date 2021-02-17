Уэйко , , 19:11 — REGNUM Миллионы жителей американского штата Техас оказались без электричества из-за непогоды, 17 февраля сообщает Reuters.

Обледеневшие провода

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По данным Совета по обеспечения электроснабжения Техаса (Ercot), порядка 2,7 млн домохозяйств штата всё ещё остаются без электричества. За ночь было восстановлено электроснабжение 600 тысяч домохозяйств.

Жители штата жалуются, что их не уведомили о риске веерного отключения электроснабжения. По словам жительницы города Уэйко Лауры Ноуэлл, «никогда не было так холодно, повсюду лёд».

Ноуэлл «Национальная метеорологическая служба сообщила, что снегопад и обледенение, вероятно, прекратятся около полудня в среду, [17 февраля], в северном Техасе».

Она пояснила, что предупреждение о зимнем шторме в регионе действовало до 20:00 (время местное) 16 февраля.

Отметим, что, по данным американских синоптиков, морозы будут смещаться на восток. К вечеру 17 февраля в некоторых частях Техаса, Нижней долины Миссисипи, Вирджинии и Северной Каролины можно ожидать значительных обледенений.

«В районах, которые борются с обледенением, создаются опасные условия передвижения, вероятны многочисленные отключения электроэнергии и повреждение деревьев», — говорится в сообщении Национальной метеорологической службы США.

Уточняется также, что в результате урагана погиб как минимум 21 человек в четырёх штатах, закрыты центры вакцинации от COVID-19 и затруднены поставки вакцины.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США из-за переохлаждения погибли 25 человек.

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