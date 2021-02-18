Киев, , 05:09 — REGNUM Украинское стремление в Европу и НАТО претерпело еще один нешуточный удар с направления, которое, казалось бы, должно быть надежно прикрыто. Как украинский президент Владимир Зеленский ляпнул, не подумав, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Интервью Владимира Зеленского программе Axios, которая выходит на платформе HBO President.gov.ua

Украину не хотят знать и уж тем более принимать в свои ряды все больше европейцев и натовцев, причем и туда, и туда ее не хотят по сходным причинам. Чудовищное разложение производства, науки и образования делает из Украины удобного поставщика рабочей силы, только вот поводом для приема в Евросоюз такая ситуация не является, скорее наоборот. Тоже и с НАТО — натовцы, небось, хотели бы кого-нибудь, кто сможет их защитить, а не украинские вооруженные силы, где разложения и материальной недостачи еще и побольше, чем в украинской промышленности.

Теперь же к этим двум бедствиям можно смело добавлять и качество государственного мышления, которое на Украине и всегда было не ахти, только вот никто до президента Зеленского не осмеливался вываливать это обстоятельство на всеобщее обозрение. Хотя бы от США и Европы такую срамоту старались прятать, а то ведь, глядишь, и деньги давать перестанут. Но то ли Зеленскому стало в какой-то момент все равно, то ли он решил покрасоваться за счет имиджа страны, но его вопрос президенту Соединенных Штатов Америки буквально поломал стрелку на измерителе политической неадекватности. Почему вопрос президента Зеленского «почему мы до сих пор не в НАТО?» тянет на политическую премию имени Шнобеля? Читайте статью Марьяна Сидорива «Как выпускник Кривого Рога выпускника Сиракуз дураком норовил сделать».