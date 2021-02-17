Санкт-Петербург, , 19:58 — REGNUM Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга опубликовали открытую петицию местных жителей к президенту Владимиру Путину по поводу судьбы Александровского завода и его исторической территории.

Документ пока подписали около 500 человек, он также адресован премьер-министру Михаилу Мишустину, губернатору Петербурга Александру Беглову, полпреду президента в СЗФО Александру Гуцану, Торгово-промышленной палате РФ и Объединению строителей Санкт-Петербурга.

Жители Пушкина опасаются, что здание Александровского завода будет снесено, а земля будет застроена жильем, так как ранее, в январе 2021 года, Комиссия по землепользованию Петербурга отклонила поправку о невозможности жилой застройки территории предприятия.

«При этом слушания по новому Генплану Петербурга и разработанным на его основе ПЗЗ, по информации от городских властей, откладываются до конца года. Соответственно, никакой иной законной возможности повлиять на решение чиновников о дальнейшей судьбе завода у нас в ближайший год не остаётся. Учитывая сложившиеся обстоятельства, а также имеющуюся у нас информацию о возможных претендентах на земли завода, которые уже в самое ближайшее время могут заключить сделку о выкупе территории под застройку, мы вынуждены обратиться к вам за помощью. При таком раскладе завод может быть уже в этом году полностью снесён, арендаторы производственных цехов будут выкинуты на улицу, многие люди потеряют работу», — пишут жители.

Они также указывают, что при описанном развитии событий потеряет свой дом и детский футбольный клуб «Флагман-София», базирующийся на территории завода, а в Пушкинском районе и так катастрофическая ситуация со спортивными объектами.

В петиции говорится, что промышленная зона здесь сформировалась еще в 1903 году, в 1917 году на этой базе возник ремонтный пункт паровозов, а к 1930 году сформировался Пушкинский путевой ремонтно-механический завод, позже переименованный в Александровский. Сейчас производственный комплекс тут сохраняется, на территории завода действуют предприятия.