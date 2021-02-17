Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Компания Epic Games, разработавшая игру Frontline, начала на территории Евросоюза новую борьбу с Apple касательно монополии американской компании, пишет 17 февраля Reuters.

Epic Games выступила инициатором антимонопольного расследования против Apple, которым будет заниматься регулятор ЕС.

Расследование в Евросоюзе уже началось, но на данный момент представители комиссии отказываются давать какие-либо комментарии.

Напомним, что конфликт между Apple и Epic Games начался в прошлом году после того, как разработчики Frontline отказались платить Apple стандартный сервисный сбор в размере 30% и добавили собственную платёжную систему, благодаря которой пользователи могли совершать внутриигровые покупки.

В ответ на это Apple удалила игру Frontline из своего фирменного онлайн-магазина, а следом Epic Games завела судебное дело против Apple в Великобритании, обвинив Apple в антиконкурентном поведении и использовании своего доминирующего положения для подавления конкуренции внутри экосистемы устройств на базе iOS.