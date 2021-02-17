Великий Новгород, , 18:24 — REGNUM По данным на 17 февраля, 10 308 жителей Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса. Завершили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок, 1603 человека, сообщили 17 февраля в региональном оперштабе.

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За последние сутки в Новгородской области выявлено 109 новых носителей коронавируса, это на два случая меньше, чем в предыдущие сутки. Выписаны за сутки 106 пациентов, новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 26 185 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 614 человека, скончались 113 человек.

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